Heel veel mammoet op het menu in laatste ijstijd, en dit aten de Clovis-mensen nog meer

Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 12.800 jaar geleden, was het vooral mammoet wat de pot schafte bij de Clovis-mensen in Noord-Amerika. Onderzoekers van de University of Alaska Fairbanks hebben ontdekt dat deze prehistorische jagers het constant op de harige kolossen gemund hadden, en dat het vlees een substantieel deel van hun dieet uitmaakte.

Het team heeft bewijs hiervoor gevonden op een verrassende plek: de botten van een peuter, wiens overblijfselen in het zuiden van Montana uit de grond zijn getrokken. Het kind, dat bekendstaat als Anzick Boy, kreeg vlak voor zijn dood nog borstvoeding van zijn moeder. Dankzij de analyse van de botten van de peuter weten we nu dat zij voornamelijk mammoetvlees moet hebben gegeten.

Paleo-dieet

Haar dieet bestond voor ongeveer 40 procent uit mammoet, aangevuld met eland, bizon, kameel en paard. Planten en kleine dieren speelden slechts een bijrol op de prehistorische menukaart. Dit is het eerste directe bewijs dat de Clovis-mensen mammoetvlees consumeerden. Eerder moesten onderzoekers zich baseren op indirecte sporen, zoals jachtgereedschappen.

Megaprooi

Met hun indrukwekkende vier meter hoogte en elf ton gewicht waren Colombiaanse mammoeten de ultieme prooi voor onze voorouders. Een van de onderzoekers spreekt over enorme hoeveelheden vlees en energierijk vet; genoeg om een gemeenschap van kinderen, vrouwen en ouderen weken te voeden. Ondertussen konden de jagers rustig hun volgende prooi opsporen en aan de spies rijgen.

"De focus op mammoeten verklaart hoe de Clovis-mensen zich in slechts een paar honderd jaar over heel Noord- en Zuid-Amerika wisten te verspreiden", vertelt een onderzoeker.

Jagen om te overleven

Het dieet vertoont opvallend veel overeenkomsten met dat van de Homotherium, een inmiddels uitgestorven katachtige die ook bekendstaat als mammoetjager. Deze bevindingen ondersteunen de theorie dat Clovis-mensen zich vooral richtten op het jagen op groot wild. Planten en kleine dieren waren slechts bijzaak in hun strijd om te overleven in een ijzig en onverbiddelijk landschap.

Het mysterie van de Anzick Boy

De overblijfselen van Anzick Boy werden al in 1968 gevonden in een ingestorte rotsachtige schuilplaats in de buurt van Wilsall, Montana. Nu, meer dan vijftig jaar later, biedt hij opnieuw waardevolle inzichten in het leven van de Clovis-mensen. Dankzij deze nieuwe studie krijgen we een steeds completer beeld van hoe onze voorouders tijdens de ijstijd het hoofd boven water hielden: heel veel mammoet verorberen.

Bron: NOS