Verbod op TikTok in VS dreigt: rechter weigert wet te blokkeren

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse wet die het Chinese TikTok-moederbedrijf ByteDance dwingt zijn Amerikaanse onderdelen te verkopen, mag in stand blijven. Dat heeft een federale rechtbank in de Verenigde Staten vrijdag bepaald. Als het bedrijf dat niet doet, kan de populaire video-app TikTok volgens de wet verboden worden in de VS.

President Joe Biden ondertekende de wet in april. Volgens het ministerie van Justitie vormt TikTok onder het Chinese eigendom een bedreiging voor de nationale veiligheid. De app verzamelt namelijk een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens van Amerikanen. ByteDance en TikTok zijn het niet eens met de wet, die zij ongrondwettelijk noemen, en spanden daarop een rechtszaak aan.

ByteDance heeft tot 19 januari de tijd om zijn Amerikaanse activiteiten af te stoten, anders zal TikTok worden geweerd uit appstores in het land. Het bedrijf kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.