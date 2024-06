Hoe groter je borsten, hoe minder je zweet

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar recent onderzoek wijst uit dat vrouwen met grotere borsten minder zweten. Deze bevinding , afkomstig van de Universiteit van Southampton , heeft niet alleen invloed op hoe we over zweten denken, maar ook op de ontwikkeling van sportkleding die comfortabeler en functioneler is voor vrouwen van verschillende borstgroottes.

Het onderzoek

De studie betrof 22 vrouwen van verschillende leeftijden en cupmaten, die werden gevraagd om te joggen in een warme omgeving van 32 graden Celsius. Tijdens deze sessie werden de borsten van de deelnemers gemeten met behulp van 3D-scans, en werden warmtebeelden gemaakt om te analyseren hoeveel warmte hun lichamen produceerden  .

Daarnaast werd speciaal papier gebruikt om de dichtheid van zweetklieren op de borst vast te stellen. Dit papier verkleurde in reactie op chemicaliën in het zweet, wat het mogelijk maakte om de hoeveelheid zweet per vierkante centimeter te meten .

Verrassende bevindingen

De resultaten van het onderzoek waren opvallend: vrouwen met grotere borsten hadden minder zweetklieren en produceerden dus minder zweet op hun borsten. Dit komt doordat de dichtheid van zweetklieren afneemt naarmate de borstomvang toeneemt. Het aantal zweetklieren was ongeveer drie keer lager op de borst in vergelijking met de borstdriehoek (het gebied onder de borsten dat vaak door een beha wordt bedekt) .

Wat betekent dit?

De ontdekking dat vrouwen met grotere borsten minder zweten, heeft belangrijke implicaties voor de ontwikkeling van sportkleding. Sportbeha’s moeten niet alleen ondersteuning bieden, maar ook in staat zijn om effectief zweet af te voeren, vooral in warme omstandigheden. Dit kan het comfort tijdens het sporten aanzienlijk verbeteren, aangezien meer dan 85% van de vrouwen een sportbeha als essentieel beschouwt .

Toekomstige toepassingen

Onderzoeker Hannah Blount benadrukt dat deze bevindingen kunnen bijdragen aan het ontwerp van sportkleding die beter aansluit bij de behoeften van vrouwen met verschillende borstgroottes. Dit kan helpen om sporten toegankelijker te maken voor vrouwen, door barrières zoals ongemak en zweetophoping te verminderen  .

Conclusie

De relatie tussen borstgrootte en zweetproductie is complexer dan eerder gedacht. Vrouwen met grotere borsten produceren minder zweet, wat niet alleen een interessant fysiologisch fenomeen is, maar ook praktische toepassingen heeft in de wereld van sportkleding. Door beter te begrijpen hoe verschillende borstgroottes de zweetproductie beïnvloeden, kunnen ontwerpers sportbeha’s ontwikkelen die zowel comfortabel als effectief zijn. Dit zou kunnen bijdragen aan een actieve levensstijl voor vrouwen van alle maten  .