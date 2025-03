'Honderden miljoenen' kunnen honger lijden door vervuiling door microplastics, beweert studie

Wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences werpt een verontrustend licht op de mogelijke gevolgen van microplastics voor 's werelds voedselproductie.

Onderzoekers hebben aangetoond dat microplastics de fotosynthese van planten ernstig verstoren. De studie becijfert dat tot maar liefst 14 procent van de wereldwijde productie van tarwe, rijst en maïs zou kunnen worden aangetast door vervuiling door microplastics.

De wetenschappelijke analyse wijst uit dat microplastics planten op meerdere manieren belemmeren. Ze tasten de bodemkwaliteit aan, zijn giftig voor planten en verminderen de hoeveelheid zonlicht die kan worden gebruikt door planten.

Honderden miljoenen mensen in hongersnood

Azië wordt het zwaarst getroffen, met geschatte gewasverliezen tussen 54 en 177 miljoen ton per jaar. In Europa hebben de stofjes een impact op de tarweproductie, terwijl de Verenigde Staten te kampen hebben met dalende maïsopbrengsten. Onderzoeksgegevens voor Zuid-Amerika en Afrika blijven nog beperkt.

De onderzoekers waarschuwen dat microplastics in de komende twee decennia kunnen zorgen dat tot wel 400 miljoen mensen in hongersnood belanden door een dalende opbrengst. De studie suggereert dat verminderde fotosynthese door microplastics mogelijk ook de opname van koolstofdioxide door fytoplankton in de oceanen verstoort.

Niet alle wetenschappers overtuigd

Niet alle wetenschappers zijn even stellig. Experts vertellen aan de Britse krant The Guardian dat sommige conclusies van de studie nadere onderbouwing behoeven. Ook twijfelen ze over de kwaliteit van de data.

Hoewel landen in december 2024 niet tot overeenstemming kwamen over een VN-verdrag ter bestrijding van plasticvervuiling, worden de onderhandelingen later dit jaar hervat. De wetenschappers hopen alvast dat meer politici plasticvervuiling serieus gaan nemen.

Bron: The Guardian