Rutte bemoeit zich niet met wens VS om Groenland te annexeren

WASHINGTON (ANP) - Mark Rutte wil zich als secretaris-generaal van de NAVO nu niet bemoeien met de wens van de Verenigde Staten om Groenland te annexeren, zei hij tijdens een gesprek met Donald Trump in het Witte Huis. Wel zei hij dat het belangrijk is dat er iets gebeurt om het strategisch belangrijke gebied "veilig te houden". Even daarvoor had Trump herhaald dat hij het gebied wil inlijven.

"Ik denk dat het gaat gebeuren", aldus Trump over de annexatie. "Weet je Mark, we hebben het nodig voor de internationale veiligheid, niet alleen veiligheid, internationaal. We zien veel van onze favoriete spelers rond die kust bewegen. En we moeten voorzichtig zijn."

"Als het gaat over Groenland, of dat al dan niet bij de Verenigde Staten moet komen, houd ik me even buiten de discussie, want daar wil ik de NAVO niet in betrekken. Maar als het gaat om het hoge noorden en het arctisch gebied heb je volledig gelijk. De Chinezen gebruiken deze routes nu. De Russen herbewapenen zich. We weten dat we ijsbrekers tekortkomen", zei Rutte. Hij noemde het "heel belangrijk" dat de betrokken NAVO-landen daar "onder Amerikaanse leiding" over nadenken.

Groenland hoort bij Denemarken. Dat land is ook lid van de NAVO.