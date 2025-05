Je parfum verandert de lucht om je heen en heeft zo mogelijk invloed op je gezondheid

Een vleugje parfum of een toefje bodylotion kan meer doen dan lekker ruiken: het beïnvloedt de chemie van de lucht direct rond ons lichaam. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar het zogenoemde human oxidation field – een onzichtbaar chemisch schild dat zich vormt rond ons lijf.

Wetenschappers van het Max Planck Instituut, onder leiding van atmosfeeronderzoeker Nora Zannoni, ontdekten dat dit veld ontstaat uit de reactie tussen huidsmeer en ozon in de lucht. Hierbij vormen zich hydroxylradicalen (OH), bekend als de ‘schoonmakers’ van de atmosfeer: ze breken schadelijke stoffen af. Sinds deze ontdekking in 2022 groeit de interesse in hoe dit veld samenwerkt met andere stoffen in onze omgeving.

In het nieuwste experiment lieten onderzoekers vier jongvolwassenen plaatsnemen in een gecontroleerde binnenruimte, met en zonder verzorgingsproducten op hun huid. Zodra er parfum of lotion was aangebracht, veranderde de luchtkwaliteit merkbaar. Stoffen zoals ethanol en fenoxyethanol stegen vanaf de huid omhoog via warmtestromen en bleven minutenlang hangen in hogere concentraties rond het hoofd, precies waar we inademen.

Opstapeling van stoffen

Toen onderzoekers extra ozon toevoegden, bleek dat het menselijke oxidatieveld werd verstoord door de verzorgingsproducten. De aanmaak van OH-radicalen daalde met wel 34 procent. Ook geurende stoffen uit parfums, zoals monoterpenen, bleken het oxidatieveld te beïnvloeden. Die stoffen stapelden zich op boven het lichaam en verstoorden de balans van chemische reacties die normaal gesproken helpen vervuiling af te breken.

Wat deze veranderingen betekenen voor onze gezondheid is nog niet bekend. De onderzoekers benadrukken dat ze alleen de chemische veranderingen hebben gemeten, geen lichamelijke effecten. Maar ze waarschuwen wel: “We moeten anders gaan denken over de lucht die we binnen inademen. In deze oxidatiezone rond ons lichaam ontstaan mogelijk onbekende stoffen, precies daar waar we ze inademen”, aldus Jonathan Williams, leider van het oorspronkelijke onderzoek.

Kortom, de geurige producten die we dagelijks gebruiken, zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Ze veranderen niet alleen hoe we ruiken, maar ook de chemische wereld direct om ons heen.