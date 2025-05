Waarom je (volgens de wetenschap) echt even moet knuffelen voor het slapengaan

Een simpele knuffel in bed blijkt een krachtig middel tegen stress en kan de band met je partner versterken. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in een nieuwe studie naar de invloed van fysieke aanraking op welzijn binnen relaties.

Psycholoog Josh Novak en cognitief ontwikkelingsonderzoeker Kaleigh Miller van Auburn University analyseerden het slaapgedrag van 143 heteroseksuele koppels. De deelnemers waren gemiddeld veertig jaar oud en deelden al dertien jaar het bed met hun partner.

Wat blijkt? Koppels die dichter tegen elkaar aan lagen bij het in slaap vallen — bijvoorbeeld lepeltje-lepeltje of met de gezichten naar elkaar toe — rapporteerden minder stress en sterkere gevoelens van verbondenheid en veiligheid in hun relatie. “Fysieke nabijheid bij het slapengaan kan een laagdrempelige manier zijn om zowel mentaal welzijn als de relatiekwaliteit te verbeteren”, schrijven de onderzoekers.

Niet je voorkeur

Het onderzoek toont ook aan dat de gekozen slaaphouding zelden overeenkomt met iemands persoonlijke voorkeur. “Het lijkt er dus op dat de manier waarop je samen ligt niet per se wordt bepaald door comfort, maar door de behoefte om dichtbij elkaar te zijn”, aldus de onderzoekers.

Opvallend genoeg bleek er géén verband tussen knus slapen en betere slaapkwaliteit. Een intieme houding kan juist oncomfortabel worden gedurende de nacht door bijvoorbeeld warmte, beweging of slaapproblemen. Daarom vermoeden de onderzoekers dat een kort moment van knuffelen bij het inslapen al genoeg is om de psychologische voordelen te ervaren, waarna stellen zich vaak weer omdraaien.

Hoewel het om een momentopname gaat en het onderzoek gebaseerd is op zelfrapportage, wijzen de resultaten op een wederkerig verband: wie zich veiliger voelt in een relatie, zoekt eerder fysieke nabijheid en wie vaker knuffelt, voelt zich waarschijnlijk veiliger.

De onderzoekers houden rekening met andere factoren zoals leeftijd, duur van de relatie, en de aanwezigheid van kinderen of huisdieren in bed. Toch blijft het advies eenvoudig: een knuffel voor het slapengaan is gratis, gemakkelijk, en kan net het verschil maken in hoe verbonden en ontspannen je je voelt.