Waarom hebben steeds meer mensen ADHD? Dit zegt de wetenschap

Tijdens de coronapandemie kreeg ADHD plots veel aandacht, met name op sociale media. Op TikTok werd #adhd vanaf 2022 trending en tot op de dag van vandaag blijft het onderwerp populair. Grote media zoals The New York Times en CNN concludeerden al snel dat de stijging in ADHD-diagnoses vooral het gevolg was van een hype. Dat beeld leidde tot stigmatisering en zelfs tot wetgeving die de toegang tot diagnose en medicatie bemoeilijkte. Maar dat doet geen recht aan de werkelijkheid.

ADHD op TikTok: feit en fictie door elkaar

Een studie uit 2022 liet zien dat bijna 52 procent van de ADHD-gerelateerde content op TikTok misleidend of onjuist was. Denk aan populaire claims als: “ADHD’ers houden van kleine lepels” of “je herkent ADHD bij vrouwen in 25 seconden.” Slechts 21 procent van de berichten was wetenschappelijk accuraat. Toch verklaart deze golf aan misinformatie niet waarom het aantal officiële diagnoses toeneemt.

Diagnose is geen kwestie van zelfherkenning

Een ADHD-diagnose krijg je niet zomaar. Het is een langdurig en complex traject met uitgebreide vragenlijsten, IQ-tests, EEG-metingen en meerdere gesprekken met psychiaters of neuropsychologen. Zelfs voor mensen met een wetenschappelijke achtergrond is het proces zwaar.

De vraag is dus niet of sociale media tot overdiagnose leiden, maar waarom zóveel mensen bereid zijn om dit moeilijke pad te bewandelen.

Waarom nu pas de toename?

Een grootschalige studie uit 2025, met gegevens van ruim 114.000 patiënten, laat zien dat vooral volwassenen de stijging in ADHD-diagnoses veroorzaken. Bij jongeren en kinderen bleef het aantal diagnoses stabiel. Dat komt deels doordat lange tijd werd gedacht dat ADHD bij volwassenen verdwijnt, een misvatting die inmiddels is achterhaald.

Volwassenen met ongediagnosticeerde ADHD grijpen vaak naar ineffectieve of zelfs schadelijke manieren om te functioneren, zoals overeten, middelengebruik of het ontwikkelen van angststoornissen. Velen lijden jarenlang in stilte, zonder te begrijpen waar hun problemen vandaan komen.

Daarnaast werd ADHD bij vrouwen decennialang over het hoofd gezien. Tot eind jaren ‘90 bestonden onderzoeksdeelnemers voor 81 procent uit mannen. Pas recent is er aandacht gekomen voor hoe ADHD zich bij vrouwen anders uit.

Bewustwording in plaats van een epidemie

Wat we nu zien, is geen plotselinge ADHD-epidemie. Mensen hadden al die tijd al ADHD, alleen worden ze nu eindelijk gezien en geholpen. Sociale media speelden daarbij een dubbele rol: hoewel ze desinformatie verspreiden, zorgden ze ook voor meer openheid en bewustwording rond psychische aandoeningen. En dat maakt het voor velen makkelijker om hulp te zoeken.