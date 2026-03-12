ECONOMIE
Defensieminister Israël dreigt Libanees grondgebied in te nemen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 12:04
anp120326095 1
TEL ‌AVIV (ANP/AFP) - Israël neemt grondgebied van Libanon in als de Libanese regering niet voorkomt dat de beweging Hezbollah aanvallen op Israël uitvoert.
Als jullie het niet doen, dan doen we het zelf, was de boodschap van de Israëlische minister van Defensie Israel Katz na een nacht van raketbeschietingen vanuit Libanon door de sjiitische beweging.
"Ik heb de president van Libanon (Joseph Aoun) gewaarschuwd dat als zijn regering niet weet hoe het grondgebied te beheersen en te voorkomen dat Hezbollah noordelijk Israël bedreigt en Israël beschiet, dan zullen we gebied innemen en het zelf doen", aldus Katz.
Staat in een staat
Israël heeft van 1982 tot 2000 een groot deel van het zuiden en zuidoosten van Libanon bezet. Daar wonen veel sjiieten waar de beweging Hezbollah op steunt.
De beweging is militair, politiek, economisch en sociaal actief. Ze wordt vaak als een staat in een staat omschreven. Aan het eind van de Libanese burgeroorlog in 1989 werden de milities ontwapend, maar die van Hezbollah niet.
