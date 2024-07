Enorm banenverlies bij Duitse autotoeleverancier ZF

FRIEDRICHSHAFEN (ANP/DPA) - De grote Duitse autotoeleverancier ZF Friedrichshafen is van plan in Duitsland tot wel 14.000 banen te schrappen om kosten te besparen. Volgens het bedrijf moet dit onder meer via natuurlijk verloop plaatsvinden. Momenteel heeft ZF in Duitsland rond de 54.000 mensen in dienst.

ZF kampt met hoge rentelasten als gevolg van overnames, een zwakkere vraag naar onderdelen en hoge kosten voor de overgang naar elektrisch rijden. Het concern had eerder al gezegd de kosten met miljarden te willen verlagen en dat er duizenden banen verloren dreigden te gaan in Duitsland.

Wereldwijd werken ongeveer 169.000 mensen voor ZF in tientallen landen. Het bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 46,6 miljard euro.

Ook andere Duitse bedrijven die actief zijn als autoleverancier snijden in het personeelsbestand. Zo gaan ook duizenden banen verloren bij Continental en Bosch. Die bedrijven kampen eveneens met hoge kosten voor het ombouwen van productie voor elektrische auto's en een afkoelende vraag.