In water rond vliegveld Lelystad zit 538 keer meer PFOS dan norm

In een sloot langs Lelystad Airport heeft het Waterschap Zuiderzeeland concentraties PFOS aangetroffen die 538 keer boven de norm zitten. De GGD Flevoland adviseert daarom het water uit deze sloot, de Meerkoetentocht, niet te gebruiken. Agrariërs in de omgeving zijn hierover geïnformeerd. Zij gebruiken in droge periodes het water uit de Meerkoetentocht voor de beregening van hun gewassen.

Het waterschap heeft op twee plekken in de lange en brede sloot, die parallel aan het vliegveld loopt, een monster genomen. Op beide locaties werd een concentratie gemeten die ver boven de oppervlaktenorm van 0,65 nanogram per liter lag. Op één plek was dit zelfs 350 nanogram. "Deze overschrijding in de Meerkoetentocht zit 538 keer boven de norm. Dit is reden om direct een vervolgonderzoek in te stellen", aldus Zuiderzeeland.

Eerder al werden in de buurt van andere vliegvelden (onder meer in Rotterdam, Leeuwarden en Enschede) hoge concentraties PFOS aangetroffen. Deze chemische stof, die onder de verzamelnaam PFAS valt, is boven bepaalde waardes schadelijk voor mens en milieu. PFOS zat vroeger in blusschuim dat door de brandweer vaak op vliegvelden werd gebruikt.

Het Waterschap Zuiderzeeland wil niet speculeren over de vraag of dat blusschuim ook bij het vliegveld van Lelystad de bron is. "Onderzoek ter plekke moet dat uitwijzen", aldus een woordvoerster. Het waterschap voert ook extra metingen uit in omliggende wateren.

In de Meerkoetentocht wordt volgens het waterschap niet gezwommen en gevist. Zuiderzeeland vindt het voorlopig niet nodig maatregelen te nemen, afgezien dan van het advies aan agrariërs om het water niet te gebruiken voor beregening. Het afsluiten van de verontreinigde sloot kan volgens het waterschap weer tot andere, grotere problemen leiden. "Deze sloot dient voor een groot landbouwgebied als waterafvoer en bij afsluiting kan de sloot overlopen." Dat zou weer leiden tot schade aan omliggende percelen.

Naast het specifieke onderzoek bij het vliegveld heeft Waterschap Zuiderzeeland ook op officiële zwemlocaties in Flevoland gemeten hoeveel PFAS daar in het water zit. Alle locaties voldeden aan de normen die het RIVM heeft vastgesteld.