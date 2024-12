Kabinet: alternatief hoger btw sport en cultuur eist open houding

DEN HAAG (ANP) - Om tot een alternatief te komen voor het hogere btw-tarief op sport en cultuur, moet zowel Kamer als kabinet een "open houding" laten zien. Dat schrijft staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Hij gaat de komende tijd kijken hoe het in stand laten van het lage tarief op sportscholen, museumkaartjes en theaterbezoeken dan wel gefinancierd moet worden. Dat moet hoe dan ook uit de btw komen.

Kamer en kabinet moeten bereid zijn lastige keuzes te maken, want "er is in de btw geen laaghangend fruit, zeker gezien de forse budgettaire opgave". De politiek zal een kleine 1,2 miljard euro moeten vinden. Het idee is dat ingewikkelde uitzonderingen op het standaard btw-tarief moeten worden afgeschaft. Daarmee komt dan alsnog genoeg belasting binnen om het lagere tarief op sport en cultuur in stand te houden.

Een akkoord met christelijke oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP leidde ertoe dat het belastingplan genoeg steun kreeg in het parlement, ondanks het verzet tegen de btw-maatregel. Die gaat namelijk in principe van tafel. CDA-Kamerlid Inge van Dijk opperde om het enorme btw-handboek met talloze uitzonderingen, bijvoorbeeld in de zorg, te gebruiken om het schrappen van de maatregel te betalen. Maar kabinet en Kamer moeten het nog eens worden over de precieze invulling.

Van Oostenbruggen is eind januari klaar met zijn onderzoek, en zal dan weer aankloppen bij de Kamer.