Tennisster Sabalenka laat zich niet verrassen op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De nummer 1 van de wereldranglijst uit Belarus versloeg de Tsjechische Marie Bouzkova met 7-6 (4) 6-4.

Bouzkova leek even voor een verrassing te kunnen zorgen, nadat ze Sabalenka op 5-5 in de eerste set had gebroken. De Belarussische sloeg echter meteen terug en won daarna de tiebreak. De drievoudig grandslamwinnares had in de tweede set aan één break genoeg om de partij te beslissen.

Wimbledon is het enige grandslamtoernooi waar Sabalenka nog niet de finale wist te halen. Ze strandde in 2021 en 2023 in de halve eindstrijd. Vorig jaar meldde ze zich af met een blessure.

Sabalenka neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van de partij tussen de Britse Emma Raducanu en Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Vondrousova won Wimbledon twee jaar geleden als eerste ongeplaatste speelster in het professionele tijdperk. Door blessures zakte de huidige nummer 73 van de wereld op de mondiale tennisladder.