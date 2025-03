Nieuwe behandeling kan 1 op 20 gevallen van hoge bloeddruk volledig verhelpen

Goed nieuws voor (sommige) mensen die worstelen met een te hoge bloeddruk. Wetenschappers hebben een techniek ontwikkeld die één op de twintig gevallen van verhoogde bloeddruk volledig kan genezen. De behandeling, genaamd TTT (Targeted Thermal Therapy), pakt de oorzaak van het probleem bij de wortel aan.

De doorbraak is vooral belangrijk voor patiënten met het syndroom van Conn. Bij deze aandoening vormen zich knobbeltjes op de bijnieren, waardoor het lichaam te veel van het hormoon aldosteron aanmaakt. Dit hormoon zorgt ervoor dat het lichaam zout vasthoudt, met gevaarlijk hoge bloeddrukwaarden tot gevolg.

Dokters hebben nu een techniek ontwikkeld die ze TTT noemen (Targeted Thermal Therapy). Hierbij worden de probleembobbeltjes op de bijnier heel gericht weggebrand met korte hittepulsen via een dunne naald. De hele procedure duurt slechts 20 minuten en patiënten kunnen dezelfde dag nog naar huis.

Gedaan met jarenlang pillen slikken

Wat deze doorbraak zo bijzonder maakt? Tot nu toe hadden patiënten slechts twee opties: òf dagelijks medicijnen slikken (spironolacton) voor de rest van hun leven, òf een zware operatie ondergaan waarbij een hele bijnier werd weggehaald. Die operatie betekende niet alleen narcose maar ook meerdere nachten in het ziekenhuis.

De TTT-methode verandert dit compleet. Een kleine proef met 28 patiënten liet zien hoe effectief de aanpak is: vier mensen konden alle medicatie vaarwel zeggen, en twaalf anderen zagen hun bloeddruk flink verbeteren of konden met de helft minder medicijnen toe. Bij driekwart normaliseerde de hormoonproductie.

Groter onderzoek loopt

Er loopt nu een grotere studie met 110 deelnemers om te kijken of de resultaten net zo indrukwekkend blijven. Mocht dat zo zijn, dan kunnen jaarlijks duizenden mensen geholpen worden.

Hoge bloeddruk is bijzonder gevaarlijk omdat je er niets van merkt totdat het te laat is. Het verhoogt aanzienlijk je kans op een beroerte, hartaanval en andere zware aandoeningen. Met deze nieuwe, snelle behandeling kunnen artsen nu voor het eerst deze specifieke vorm daadwerkelijk genezen in plaats van alleen onderdrukken.

