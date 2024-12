"Ongekend risico voor leven op aarde": wetenschappers roepen op tot stopzetten van spiegelmicrobenonderzoek

Vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld hebben opgeroepen het onderzoek naar het creëren van 'spiegelleven' stop te zetten. Deze synthetische organismen zouden een “ongekend risico” vormen voor het leven op aarde, vanwege de verhoogde kans op infecties bij mensen en dieren. Daarover schrijft The Guardian.

De internationale groep van Nobelprijswinnaars en andere experts waarschuwt dat spiegelbacteriën, die het spiegelbeeld zijn van natuurlijke moleculen, zich in onze omgeving kunnen vestigen en het immuunsysteem van natuurlijke organismen kunnen omzeilen. Mensen, dieren en planten kunnen zo blootgesteld worden aan dodelijke infecties.

Hoewel het waarschijnlijk nog minstens een decennium duurt om een levensvatbare spiegelmicrobe te bouwen, heeft een nieuwe risicoanalyse nu al tot zulke grote zorgen geleid dat de 38-koppige groep wetenschappers aandringt op een stopzetting van het onderzoek. Ze vragen tevens aan financiers om duidelijk te maken dat ze dergelijk onderzoek niet langer ondersteunen.

“De dreiging waar we het over hebben is ongekend”, vertelt professor Vaughn Cooper, evolutiebioloog aan de Universiteit van Pittsburgh. “Spiegelbacteriën kunnen waarschijnlijk immuunreacties van mensen, dieren en planten omzeilen en dodelijke infecties veroorzaken die zich onbeperkt kunnen verspreiden.”

Spiegelchemie

Maar wat is deze spiegelchemie nu precies? Veel moleculen kunnen in twee verschillende vormen bestaan, elk een spiegelbeeld van de ander. Het DNA van alle levende organismen bestaat uit rechtsdraaiende nucleotiden, terwijl de eiwitten, de bouwstenen van cellen, zijn opgebouwd uit linksdraaiende aminozuren. Waarom de natuur deze voorkeur heeft, is onduidelijk: het had evengoed andersom kunnen zijn.

Wetenschappers hebben al grote, functionele spiegelmoleculen vervaardigd om deze beter te bestuderen. Sommigen hebben zelfs de eerste stappen gezet richting het bouwen van spiegelmicroben, al is het opbouwen van een volledig organisme uit spiegelmoleculen momenteel technisch niet haalbaar.

Toepassingen

De spiegelmoleculen kunnen worden gebruikt voor therapieën voor chronische en moeilijk te behandelen ziektes, terwijl spiegelmicroben bioproductiefaciliteiten - die micro-organismen gebruiken om chemicaliën te produceren - resistenter kunnen maken tegen besmetting.

De nieuwe zorgen over deze technologie zijn beschreven in een rapport van 299 pagina’s en een commentaar in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Hoewel het rapport enthousiast is over onderzoek naar spiegelmoleculen, ziet het substantiële risico’s in spiegelmicroben en roept het op tot een wereldwijde discussie over het werk.

Naast de mogelijkheid van dodelijke infecties, twijfelen de onderzoekers eraan of de microben veilig in toom kunnen worden gehouden. Bestaande antibiotica zijn waarschijnlijk niet effectief.

Wereldwijde discussie

“Tenzij er overtuigend bewijs komt dat spiegelleven geen grote gevaren met zich meebrengt, vinden wij dat spiegelbacteriën en andere spiegelorganismen, zelfs die met ingebouwde veiligheidsmaatregelen, niet gecreëerd moeten worden”, schrijven de auteurs in Science. “We raden daarom aan dat onderzoek gericht op het creëren van spiegelbacteriën niet wordt toegestaan.”

Dr. Kate Adamala, een synthetisch bioloog aan de Universiteit van Minnesota en co-auteur van het rapport, werkte oorspronkelijk aan een spiegelcel, maar veranderde van koers na het uitvoerig bestuderen van de risico’s. “We zouden geen spiegelleven moeten maken”, zegt ze. “We hebben nog tijd om het gesprek erover aan te gaan. En dat is wat we met dit artikel wilden bereiken: een wereldwijde discussie op gang brengen.”

Bron: The Guardian