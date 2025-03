Ruimtetelescoop Euclid onthult verbluffende nieuwe beelden van het diepe heelal

De Europese ruimtetelescoop Euclid heeft vandaag zijn eerste grote schat aan waarnemingen vrijgegeven. En wat voor waarnemingen! In slechts één week tijd heeft de telescoop maar liefst 26 miljoen sterrenstelsels in beeld gebracht.

Het meest indrukwekkende zijn de drie 'deep fields' die Euclid heeft vastgelegd. Deze gebieden beslaan samen een oppervlakte van zo'n 300 keer de volle maan. Op de foto's zijn honderdduizenden sterrenstelsels te zien in allerlei vormen en maten, die samen een soort kosmisch web vormen.

Een van de 'deep fields' die Euclid heeft vastgelegd. Bron: ESA

Wat deze beelden extra bijzonder maakt, is dat dit nog maar het begin is. De komende jaren zal Euclid deze gebieden wel dertig tot vijftig keer opnieuw fotograferen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gigantische atlas die een derde van de hele sterrenhemel in ongekend detail in kaart brengt.

Samenwerking tussen mens en machine

Een interessante ontwikkeling is de samenwerking tussen mens en machine bij het analyseren van al die data. Bijna tienduizend vrijwilligers hebben geholpen om een slim computeralgoritme te trainen in het herkennen van verschillende soorten sterrenstelsels. Dit heeft nu al geleid tot een catalogus met meer dan 380.000 geclassificeerde sterrenstelsels.

Enkele van de geclassificeerde sterrenstelsels. Bron: ESA

Ook heeft het team ongeveer 500 nieuwe voorbeelden ontdekt van zwaartekrachtlenzen, een fascinerend verschijnsel waarbij het licht van verre sterrenstelsels wordt verbogen door de zwaartekracht van objecten die ervoor staan. Deze ontdekkingen helpen wetenschappers om meer te begrijpen over donkere materie, die we niet kunnen zien maar wel een enorme invloed heeft op het heelal.

Tot 2030 actief

Dit alles is slechts het topje van de ijsberg. Tegen het einde van 2026 verwachten de onderzoekers nog veel meer spectaculaire ontdekkingen te kunnen delen. De telescoop blijft tot 2030 actief en zal ons begrip van het heelal en zijn mysterieuze donkere componenten fundamenteel veranderen.

Bron: ESA