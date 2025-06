Wielrenner Groenewegen wint openingsrit in Ronde van Slovenië

SKOFLJICA (ANP) - Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nederlander van Jayco-AlUla was na een kleine 170 kilometer tussen Piran en Skofljica de snelste in de sprint.

De Duitser Phil Bauhaus eindigde op de tweede plaats, voor Manuel Peñalver uit Spanje. Groenewegen is na zijn zege ook de eerste leider in het klassement.

Voor Groenewegen is het de tweede overwinning van het jaar. De Nederlands kampioen won vorige maand een etappe in de Ronde van Hongarije. Voor het succes in Hongarije was zijn laatste zege een rit in de Tour de France van vorige zomer geweest.

De Ronde van Slovenië duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Italiaan Giovanni Aleotti de rittenkoers.