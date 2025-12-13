Snel gestresst? De kans is dan misschien groter dat je naar wiet grijpt

Een studie toont aan welke eigenschappen mogelijk voorspellen of je meer geneigd bent om cannabis te gebruiken. Spoiler: stress speelt een hoofdrol.

Waarom grijpt de ene persoon sneller naar een joint dan de andere? Die vraag houdt wetenschappers al jaren bezig. Een team onderzoekers van Washington State University onderzocht dit met een experiment bij ratten en ontdekte dat bepaalde biologische en gedragskenmerken voorspellen hoe graag een dier cannabis wil gebruiken.

De onderzoekers bouwden speciale kamers waarin ratten zelf konden bepalen of ze cannabis wilden inademen. Door met hun neus op een knopje te duwen, kregen ze een wolkje cannabisdamp toegediend. Hoe vaker ze duwden, hoe meer cannabis ze binnenkregen.

Voordat de ratten toegang kregen tot de cannabis, ondergingen ze allerlei tests. De onderzoekers maten hun stresshormonen, keken naar hun sociale gedrag als puber en testten hoe flexibel hun brein was bij het oplossen van puzzels.

Het stresshormoon als voorspeller

De belangrijkste ontdekking: ratten met hogere basisniveaus van het stresshormoon corticosteron (vergelijkbaar met cortisol bij mensen) bleken veel gemotiveerder om cannabis te gebruiken. Dit sluit aan bij wat we al weten van menselijke gebruikers: veel mensen grijpen naar cannabis om te ontspannen of stress te verlichten.

De onderzoekers ontdekten ook dat ratten met lagere niveaus van anandamide, een stofje dat ons lichaam zelf aanmaakt en dat lijkt op de werkzame stoffen in cannabis, vaker terugkeerden voor meer.

Starre denkers gebruiken meer

Ook de manier waarop de ratten problemen oplosten bleek voorspellend. Dieren die moeite hadden met het aanpassen van hun strategie wanneer de spelregels veranderden, gebruikten meer cannabis. Dit heet cognitieve flexibiliteit: het vermogen om je gedrag aan te passen als de situatie verandert.

Vrouwtjes versus mannetjes

Een opvallende bevinding: vrouwelijke ratten gebruikten beduidend meer cannabis dan mannelijke. Dit is precies het omgekeerde van wat we bij mensen zien, waar mannen meer gebruiken. Wel wordt dat verschil bij mensen steeds kleiner.

Waarom dit belangrijk is

Deze studie kan wetenschappers helpen om te begrijpen waarom sommige mensen een hoger risico lopen op problematisch cannabisgebruik. Als we weten welke biologische markers daarmee samenhangen, kunnen we misschien eerder ingrijpen bij mensen die kwetsbaar zijn.