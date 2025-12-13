ECONOMIE
Hockeysters verslaan Duitsland opnieuw in Pro League

Sport
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 8:52
SANTIAGO DEL ESTERO (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede duel in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren versloeg voor de tweede keer Duitsland (5-1) in Santiago del Estero.
Yibbi Jansen maakte haar 98e en 99e doelpunt voor Oranje. Fay van der Elst, Luna Fokke en Marijn Veen troffen eveneens doel. Lisa Nolte scoorde voor Duitsland, dat onder leiding staat van de Nederlandse bondscoach Janneke Schopman.
Nederland won afgelopen dinsdag met 2-0 van Duitsland en versloeg vrijdag Argentinië (4-0), dat in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw de tegenstander van Oranje is.
De Nederlandse hockeysters wonnen vijf van de voorgaande zes edities van de Pro League, een competitie tussen de sterkste negen landenploegen van de wereld. De winnaar van dit seizoen plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
