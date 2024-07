Spectaculaire ontdekking: Marsrover stuit op levenstekens op 'meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots'

NASA's rover Perseverance heeft een spectaculaire ontdekking gedaan op Mars: het rijdende gevaarte is een rots tegengekomen met kenmerken die erop wijzen dat er miljarden jaren geleden microbieel leven op de rode planeet was.

Bijzondere vondst

Op 21 juli verkende Perseverance de noordelijke rand van Neretva Vallis, een oude riviervallei die door water is uitgesleten. Hier stuitte de rover op een rots in de vorm van een pijlpunt, genaamd Cheyava Falls. Deze rots van ongeveer 90 bij 60 centimeter bleek bij nader onderzoek mogelijk organisch materiaal te bevatten. De rots heeft ook interessante vlekken die lijken op fossiele microben op Aarde. Er is ook bewijs gevonden bewijs dat er ooit water door de rots heen stroomde.

Intrigerende rots

Wetenschapper Ken Farley noemde Cheyava Falls 'de meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots die tot nu toe door Perseverance is onderzocht.' Toch zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. “Enerzijds hebben we onze eerste overtuigende detectie van organisch materiaal, opvallende kleurrijke vlekken die duiden op chemische reacties die microbieel leven als energiebron zou kunnen gebruiken en duidelijk bewijs dat water, noodzakelijk voor leven, ooit door de rotsen stroomde”, zegt de onderzoeker. “Anderzijds zijn we er niet in geslaagd om precies te bepalen hoe het gesteente is ontstaan en in welke mate nabijgelegen gesteenten de Cheyava-watervallen hebben verwarmd en hebben bijgedragen aan deze kenmerken.”

Warmer en natter

Lang geleden was Mars een warmere en nattere planeet. Onderzoekers vermoeden dat als er ooit leven was, er sporen van dat leven in de rotsen achtergebleven moeten zijn, mogelijk in de vorm van gefossiliseerd organisch materiaal. Wetenschappers staan te popelen om stalen van deze rots voor verder onderzoek naar Aarde te brengen, maar er zijn financiële problemen bij de missie om de monsters terug naar Aarde te brengen. Het budget is namelijk al met bijna 10 miljard dollar overschreden.

Wachten tot 2040?