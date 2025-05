Politie: sporen aangetroffen bij zoektocht naar kinderen Beerta

BEERTA (ANP) - In de Carel Coenraadpolder in de provincie Groningen, waar wordt gezocht naar twee vermiste kinderen uit de plaats Beerta, zijn "sporen aangetroffen". De politie meldt niet om wat voor sporen het gaat "om het onderzoek niet te schaden" en doet onderzoek "om vast te stellen of uit te sluiten" of de sporen iets met de kinderen te maken hebben.

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een "mogelijk raakvlak".

Jeffrey (10) en zijn zusje Emma (8) zijn sinds zaterdagmiddag vermist. Ze zijn vermoedelijk ontvoerd door hun vader. De politie heeft zondag een Amber Alert voor de kinderen verstuurd.

Het Dagblad van het Noorden meldde eerder dat de politie vrijdagavond langs was bij de vader van de kinderen omdat hun moeder zich zorgen maakte. De politie zou geconstateerd hebben dat alles rustig was. De politiewoordvoerder bevestigt dit verhaal niet.