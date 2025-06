Italiaan Milan sprint naar zege in Dauphiné, Van der Poel derde

ISSOIRE (ANP) - Jonathan Milan heeft de tweede etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Italiaan van Lidl-Trek was in de bijna 205 kilometer lange rit, van Prémilhat naar Issoire, overtuigend de snelste in de massasprint. De Brit Fred Wright werd tweede, voor Mathieu van der Poel. De Nederlander verdiende dankzij die klassering vier bonificatieseconden voor het algemeen klassement.

De Sloveen Tadej Pogacar schreef zondag de openingsetappe op zijn naam. Van der Poel finishte toen ook als derde. De Franse rittenkoers, die geldt als voorbereiding op de Tour de France, duurt tot en met zondag.