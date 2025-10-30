ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe Tweede Kamer voorstander van ingrijpender stikstofbeleid

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 17:39
anp301025237 1
DEN HAAG (ANP) - Het stikstofbeleid kan door de nieuwe Tweede Kamer een stuk ingrijpender worden. D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA, ChristenUnie en Volt zijn voorstander van forse maatregelen om stikstof te verminderen. Deze partijen waren de afgelopen twee jaar ook in meer of mindere mate kritisch op de lijn van BBB-minister Femke Wiersma. In de nieuwe samenstelling hebben deze partijen negentig zetels in het parlement, volgens de laatste prognose.
Ook de snelle invoering van de zogeheten rekenkundige ondergrens, waarmee bedrijven met een kleine stikstofuitstoot geen vergunning meer nodig hebben, wordt door een meerderheid van de Kamer niet gesteund. De genoemde partijen vinden namelijk dat de invoering van zo'n ondergrens alleen kan als er voldoende juridische zekerheid is. Daarvoor is onder andere een pakket aan beleid nodig waarmee aantoonbaar minder stikstof op gevoelige natuur neerkomt, volgens experts.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp291025404 1

Jetten vindt regeren met GL-PvdA "heel logisch", noemt JA21 niet

ANP-540686353

Bijna eindstand: PVV en D66 allebei op 26 zetels

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

Loading