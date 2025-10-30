Nieuwe Tweede Kamer voorstander van ingrijpender stikstofbeleid

DEN HAAG (ANP) - Het stikstofbeleid kan door de nieuwe Tweede Kamer een stuk ingrijpender worden. D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA, ChristenUnie en Volt zijn voorstander van forse maatregelen om stikstof te verminderen. Deze partijen waren de afgelopen twee jaar ook in meer of mindere mate kritisch op de lijn van BBB-minister Femke Wiersma. In de nieuwe samenstelling hebben deze partijen negentig zetels in het parlement, volgens de laatste prognose.

Ook de snelle invoering van de zogeheten rekenkundige ondergrens, waarmee bedrijven met een kleine stikstofuitstoot geen vergunning meer nodig hebben, wordt door een meerderheid van de Kamer niet gesteund. De genoemde partijen vinden namelijk dat de invoering van zo'n ondergrens alleen kan als er voldoende juridische zekerheid is. Daarvoor is onder andere een pakket aan beleid nodig waarmee aantoonbaar minder stikstof op gevoelige natuur neerkomt, volgens experts.