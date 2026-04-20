Waarom je niet met je benen over elkaar moet zitten (dat geldt zeker voor mannen)

door Nina van der Linden
maandag, 20 april 2026 om 10:51
Vrijwel iedereen zit weleens met de benen over elkaar. Het voelt heel natuurlijk. Als je het af en toe doet is het ook niet zo erg, maar wie urenlang met de benen gekruist zit, kan daar maar beter mee ophouden.
Ten eerste kan het ertoe leiden dat je heupen uit balans raken, waarbij de ene heup hoger komt te zitten dan de andere. Ook kunnen de spierlengte en de botten in je bekken erdoor veranderen. Zelfs de positie van je ruggengraat, nek en schouders kan worden aangetast.

Bloedklonters

Met de benen over elkaar zitten, verandert ook de snelheid waarmee bloed door de bloedvaten in je benen stroomt, wat de kans op bloedklonters vergroot. Het kan ook de bloeddruk verhogen doordat het bloed in de benen zich ophoopt waardoor je hart harder moet werken. Niet voor niets, moet je altijd beide benen plat op de vloer zetten als je bloeddruk wordt opgemeten.

Spermakwaliteit

Tenslotte kan het ook nog de spermaproductie en -kwaliteit aantasten. De testikels moeten 2 tot 6 graden kouder zijn dan de standaardlichaamstemperatuur, maar doordat je met je benen gekruist zit, neemt de temperatuur met 3,5 graad toe, waardoor de ballen mogelijk te warm worden.
Dus zeker voor mannen, maar ook voor vrouwen geldt: houd die voetjes maar netjes naast elkaar op de grond.
Bron: Science Alert

