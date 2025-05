DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassade in Nederland is "diep geschokt en bedroefd" door een schietpartij in de Verenigde Staten waarbij twee Israëlische ambassademedewerkers omkwamen. De ambassade noemt het op X een "laffe aanslag".

"Moge de herinnering aan Yaron Lischinsky en Sarah Lynn Milgrim tot zegen zijn. In gedachten zijn we bij hen en hun dierbaren", staat in de verklaring. De ambassade deelt ook een foto van een brandende kaars bij een foto van het koppel en een Israëlische vlag.