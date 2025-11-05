ECONOMIE
Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

Wetenschap
door Andrei Stiru
woensdag, 05 november 2025 om 17:51
Een trui die ineens een maat kleiner uit de was komt: het is frustrerend en herkenbaar. Maar waarom gebeurt het, zelfs als je de instructies op het etiket volgt?
Alles begint bij de vezels waar je kleding van gemaakt is. Katoen of linnen bestaat uit cellulose: natuurlijke draden die tijdens het maken van de stof stevig worden uitgerekt. Dat levert een mooie, gladde draad op. Maar volgens textielwetenschappers hebben die vezels een soort geheugen. Zodra ze warmte of beweging krijgen, willen ze terug naar hun oorspronkelijke gekrulde vorm. En dat betekent: krimp.
Ook de manier waarop stof gemaakt wordt, speelt mee. Gebreide stoffen zoals sweaters en vesten hebben meer ruimte tussen de lussen, waardoor ze makkelijker kunnen samen­trekken. Strak geweven katoen, denk aan een overhemd, blijft langer stabiel.
Bij wol werkt het verhaal net even anders. Wolvezels hebben kleine schubjes, een beetje zoals minuscule haartjes. In het waswater gaan die openstaan en grijpen ze in elkaar. Het resultaat: je wollen trui wordt compacter, dikker en helaas ook kleiner. Warm water versnelt dat proces, maar zelfs een frisse wasbeurt kan het veroorzaken, vooral bij gevoelige stoffen.

Kun je krimp herstellen?

Kun je er iets aan doen als het misgaat? Soms wel. Een zachte reddingsactie werkt het best. Week het kledingstuk in lauwwarm water met een klein scheutje babyshampoo of een drupje wasverzachter. Laat het even rusten, wring niet, en rek het daarna voorzichtig terug in vorm. Helemaal terug naar de oude maat lukt vaak niet, maar je kunt er net wat bewegingsruimte mee terugwinnen.
De beste strategie blijft om dit te voorkomen. Was gevoelige kleding op een koud programma, met weinig toeren, en leg truien plat om te drogen.
Bron: The Conversation
