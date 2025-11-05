ECONOMIE
Van der Plas heeft na halvering geen ambities om te regeren

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 18:00
anp051125169 1
DEN HAAG (ANP) - BBB is in zetels gehalveerd bij de verkiezingen en heeft daarom geen ambities om te regeren, verklaart partijleider Caroline van der Plas nadat ze heeft gesproken met verkenner Wouter Koolmees. Verder heeft ze aangegeven dat een "centrumrechtse coalitie goed zou passen" na de verkiezingen.
Zo'n coalitie "zou goed mogelijk moeten zijn, ware het niet dat partijen elkaar over en weer hebben uitgesloten", schrijft Van der Plas in haar brief aan Koolmees. Dat uitsluiten vindt ze "een beschamende vertoning, ondemocratisch en minachting van de kiezer". Veel partijen hebben een samenwerking met de PVV uitgesloten.
