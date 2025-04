Waarom lijken sommige mensen ouder dan ze zijn?

Het grootste deel van hoe oud iemand eruitziet, wordt bepaald door de genen. Ongeveer de helft van de huidveroudering is genetisch bepaald. Er zijn zelfs specifieke genen, zoals het MC1R-gen, die ervoor kunnen zorgen dat iemand er gemiddeld twee jaar ouder uitziet dan hun echte leeftijd . Dit gen beïnvloedt onder andere het herstel van beschadigd DNA en ontstekingsprocessen in de huid. Dus als je ouders er jong of juist ouder uitzagen dan hun leeftijd, is de kans groot dat jij dat ook hebt geërfd.