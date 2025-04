Wall Street eindigt flink hoger dag na forse verliesbeurt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten gesloten. De koerswinsten volgden op een verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten onder andere een bericht van Bloomberg. Het persbureau meldde dat Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, tijdens een besloten bijeenkomst heeft gezegd dat de impasse tussen China en de Verenigde Staten niet houdbaar is.

De twee grootste economieën zullen volgens hem manieren moeten vinden om de spanning in de handelsoorlog te verminderen. Hij toonde zich optimistisch dat de spanningen mogelijk al in de komende maanden kunnen afnemen, wat tot opluchting kan leiden op de financiële markten. Een alomvattende handelsovereenkomst tussen China en de VS zou nog wel even kunnen duren.

De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 2,7 procent hoger op 39.186,98 punten. De brede S&P 500 steeg 2,5 procent tot 5287,76 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 2,7 procent tot 16.300,42 punten.

Tesla in de plus

Op maandag stond het sentiment onder beleggers nog zwaar onder druk na nieuwe opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump aan het adres van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. De aanhoudende aanvallen op Powell hebben de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed aangewakkerd. De drie hoofdgraadmeters sloten na de aanval van Trump tot 2,6 procent lager.

Tesla steeg dinsdag 4,6 procent. De fabrikant van elektrische auto's komt na het slot van Wall Street met kwartaalresultaten. Eerder werd al bekend dat de wereldwijde leveringen in de eerste drie maanden van dit jaar met 13 procent zijn gedaald. Tesla lijkt daarbij last te hebben van de kritiek op het werk van topman Elon Musk voor Trump met zijn enorme overheidsbezuinigingen.

Bitcoinkoers

Ook de bitcoin steeg dinsdag in waarde. Bij het slot van de beurzen in New York was 's werelds bekendste cryptomunt ongeveer 91.500 dollar waard, het hoogste niveau sinds begin maart. Cryptobedrijven op Wall Street profiteerden van de waardestijging. Zo klommen cryptobeurs Coinbase en cryptominers als Mara Holdings en Riot Platforms tot ruim 14 procent.