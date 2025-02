Waarom vooral mannen graag tongzoenen

Op Valentijnsdag geef je je geliefde misschien eens een extra lange zoen, maar waarom doen we dat eigenlijk? Het is iets biologisch: ook dieren kussen elkaar. Apen groeten elkaar met een zoen of troosten de ander door te zoenen. Bonobo's tongzoenen zelfs.

Gemiddeld duurt een tongzoen 10 seconden. Daarin wisselen partners ruim 80 miljoen microben uit. Microbioloog Jasper Buikx: "Door zoenen krijg je een grote hoeveelheid lichaamsvreemde microben binnen, wat zorgt voor een grote biodiversiteit in je lichaam en dat is precies wat je wilt. Vergelijk het met een ecosysteem: hoe meer variatie, des te groter de kans dat organismen overleven.”

Vooral mannen zoenen graag. In hun speeksel zit namelijk testosteron, dat werkt als lustopwekker. Hoe meer vrouwen ervan binnenkrijgen, hoe meer ze zin krijgen in seks. Tweede reden is dat de man uit het speeksel van een vrouw kan afleiden of ze vruchtbaar is. Zo kan hij onbewust achterhalen of ze op dat moment geschikt is om mee voort te planten.

Maar zoenen heeft nog meer voordelen. Je bloeddruk en hartslag gaan omhoog en je ademhaling versnelt. Je speekselproductie neemt hard toe, waardoor je tanden schoon worden. Volgens Amerikaanse onderzoekers leven mensen die regelmatig zoenen tot vijf jaar langer, omdat zoenen het immuunsysteem versterkt. Je maakt bijvoorbeeld meer antistoffen aan tegen griep.

Bron: De Telegraaf