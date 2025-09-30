We weten eindelijk waarom zwangere vrouwen misselijk worden

Waarom worden zwangere vrouwen misselijk en waarom ontwikkelen ze plotseling een hekel aan bepaalde geuren of voedsel? Volgens Amerikaanse onderzoek maken deze vervelende symptomen mogelijk deel uit van een beschermingsmechanisme van het lichaam.

Wetenschappers van de Universiteit van Californië onderzochten 58 zwangere vrouwen in de eerste maanden van hun zwangerschap . Ze vroegen de deelneemsters naar hun ervaring met misselijkheid, braken en aversies tegen geuren en voedsel. Daarnaast analyseerden ze bloedmonsters om de niveaus van cytokines te meten. Dat zijn signaalstoffen die een rol spelen bij ontstekingsreacties in het lichaam.

Ongeveer twee derde van de vrouwen, zo blijkt, had last van geur- of voedselaversies, vooral tegen tabaksrook en vlees. Ook rapporteerde 67 procent misselijkheid en 66 procent braken. Vrouwen met deze klachten bleken hogere niveaus van ontstekingsbevorderende cytokines te hebben.

Zwangerschap doet ontstekingsreactie plaatsvinden

Dit is interessant omdat tijdens de vroege zwangerschap normaal gesproken een ontstekingsreactie plaatsvindt. Deze reactie is nodig voor de innesteling van het embryo in de baarmoederwand. De onderzoekers zien aanwijzingen dat misselijkheid en aversies mogelijk samenhangen met deze veranderingen in het immuunsysteem.

De hypothese is dat deze onaangename symptomen een evolutionair voordeel kunnen hebben: ze houden de zwangere vrouw weg van potentieel schadelijke stoffen zoals bedorven vlees, wat de foetus beschermt. Het immuunsysteem en het gedrag lijken dus samen te werken. De onderzoekers laten weten dat er wel meer onderzoek nodig is met grotere en diversere groepen. Ook moet onderzocht worden of de afwezigheid van deze symptomen op een zwakkere immuunreactie wijst, wat mogelijk minder gunstig is voor de zwangerschap.