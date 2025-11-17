De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

Welke landen leveren wereldwijd de beste prestaties als het gaat om schone lucht, water en natuur? De jaarlijkse Environmental Performance Index (EPI) beoordeelt landen op 58 milieucriteria – van luchtkwaliteit tot biodiversiteit en klimaatbeleid. De index van 2025 laat zien dat Europa voorop loopt als het gaat om milieubewust leven en beleid.

Bij de top 10 valt direct op: Noordwest-Europa is dominant aanwezig, met Estland als verrassende koploper. Deze landen blinken uit in schone energie, geavanceerde afvalverwerking en strenge milieuregels. Volgens de EPI 2025 zijn de minst vervuilende landen:

Estland (EPI: 75.7)

Luxemburg (EPI: 75.1)

Duitsland (EPI: 74.5)

Finland (EPI: 73.8)

Verenigd Koninkrijk (EPI: 72.6)

Zweden (EPI: 70.3)

Noorwegen (EPI: 69.9)

Oostenrijk (EPI: 68.9)

Zwitserland (EPI: 67.8)

Denemarken (EPI: 67.7)

Nederland (EPI: 66,9)

Wat maakt deze landen zo schoon? Estland combineert digitale monitoring van lucht en natuur met flinke investeringen in zonne- en windenergie. Luxemburg en Duitsland zijn koplopers in recycling en waterzuivering. Finland scoort maximaal op drinkwaterkwaliteit, terwijl het VK excelleert in windenergie en emissiereductie. Volgens World Population Review worden deze scores vooral bepaald door beleid, innovatie en burgergedrag.

Twee kenmerken: