ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

natuur
door Gerard Driehuis
maandag, 17 november 2025 om 9:23
shutterstock_2328240841
Welke landen leveren wereldwijd de beste prestaties als het gaat om schone lucht, water en natuur? De jaarlijkse Environmental Performance Index (EPI) beoordeelt landen op 58 milieucriteria – van luchtkwaliteit tot biodiversiteit en klimaatbeleid. De index van 2025 laat zien dat Europa voorop loopt als het gaat om milieubewust leven en beleid.
Bij de top 10 valt direct op: Noordwest-Europa is dominant aanwezig, met Estland als verrassende koploper. Deze landen blinken uit in schone energie, geavanceerde afvalverwerking en strenge milieuregels. Volgens de EPI 2025 zijn de minst vervuilende landen:
  • Estland (EPI: 75.7)
  • Luxemburg (EPI: 75.1)
  • Duitsland (EPI: 74.5)
  • Finland (EPI: 73.8)
  • Verenigd Koninkrijk (EPI: 72.6)
  • Zweden (EPI: 70.3)
  • Noorwegen (EPI: 69.9)
  • Oostenrijk (EPI: 68.9)
  • Zwitserland (EPI: 67.8)
  • Denemarken (EPI: 67.7)
  • Nederland (EPI: 66,9)
Wat maakt deze landen zo schoon? Estland combineert digitale monitoring van lucht en natuur met flinke investeringen in zonne- en windenergie. Luxemburg en Duitsland zijn koplopers in recycling en waterzuivering. Finland scoort maximaal op drinkwaterkwaliteit, terwijl het VK excelleert in windenergie en emissiereductie. Volgens World Population Review worden deze scores vooral bepaald door beleid, innovatie en burgergedrag.
Twee kenmerken:
  • Strenge milieuwetten en handhaving
  • Massale overstap op duurzame energie en openbaar vervoer

Lees ook

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aardeWetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde
Drie vijvers bij Delftse woonwijk zitten vol met PFAS, waterschap plaatst nooddamDrie vijvers bij Delftse woonwijk zitten vol met PFAS, waterschap plaatst nooddam
Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloeiPrachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei
Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek omRevolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

237347913_m

Eenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het leven

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

Loading