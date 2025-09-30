Taghi heeft toestemming minister nodig voor nieuwe advocaten

DEN HAAG (ANP) - Ridouan Taghi heeft toestemming van de minister van Justitie en Veiligheid nodig als hij zich wil laten bijstaan door advocaten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Door een nieuwe wet, die ingaat op 1 november, mogen gedetineerden in onder meer de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met maximaal twee advocaten vertrouwelijk contact hebben.

Taghi heeft dat momenteel al: een advocaat die hem bijstaat in detentiezaken en een advocaat die hem bijstaat in zaken die bij het Europees Hof. Uitzondering op het maximum aantal is mogelijk. Daarvoor moet "indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven" een verzoek worden ingediend bij het ministerie.

Het zou saillant zijn als Taghi deze toestemming krijgt. De wet is namelijk in het leven geroepen om te voorkomen dat gedetineerden via hun advocaat boodschappen uitwisselen nadat een voormalig advocaat van Taghi hiervoor is veroordeeld en een andere advocaat hiervan verdacht wordt. De Orde van Advocaten heeft vanaf het begin forse kritiek op de wet.

Vertraging

Het is ook mogelijk dat de twee huidige advocaten Taghi niet langer kunnen bijstaan. Dat zou echter voor problemen kunnen zorgen, vreest Thomas van der Horst, die hem bijstaat in detentiezaken. "We moeten de praktijk afwachten, maar dit gaat gegarandeerd tot vertraging in allerlei zaken leiden. Zonder contact met of bijstand door een gespecialiseerd advocaat kunnen die zaken immers niet worden afgedaan."

Van der Horst heeft namens Taghi meerdere beklagprocedures lopen over de detentieomstandigheden in de EBI, waar Taghi sinds zijn arrestatie eind 2019 zit, die volgens Van der Horst "zijn ontdaan van iedere vorm van een menselijke behandeling". Hij noemt de nieuwe regelgeving "volstrekt belachelijk en onwerkbaar".

'Procederen bij mensenrechtenhof wordt onmogelijk'

Ook Sjoerd van Berge Henegouwen, die Taghi bijstaat in meer dan twintig internationale procedures, vreest dat hem "het procederen bij het mensenrechtenhof onmogelijk wordt gemaakt".

Taghi zit sinds april zonder rechtsbijstand in de strafzaak, na de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula. Begin deze maand werd bekend dat twee advocaten zich hadden gemeld om Taghi te verdedigen, na een oproep van de toezichthouder van advocaten. De Orde laat in reactie weten dat "in bredere context" overleg plaatsvindt "over de wijze waarop de rechtsbijstand kan worden verricht" en dat er "zorgvuldig gehandeld moet worden".

De rechtbank veroordeelde Taghi begin vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf.