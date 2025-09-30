Reisbranche wil garantiefonds bij bankroet vliegmaatschappijen

LEUSDEN (ANP) - Reisbrancheorganisatie ANVR wil dat er een garantiefonds komt om gedupeerde passagiers tegemoet te komen bij faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. Hiervoor pleit de koepelorganisatie nadat maandag bekend was geworden dat de IJslandse budgetluchtvaartmaatschappij Fly Play per direct alle activiteiten staakt.

Het garantiefonds moet ervoor zorgen dat als een bedrijf failliet is gegaan, reizigers terug naar huis kunnen en mensen die nog moeten vertrekken, een schadevergoeding krijgen. Voor klanten van reisorganisaties bestaat al een soortgelijke organisatie, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

De ANVR wijst op een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar zo'n nationaal fonds. Daaruit kwam volgens de brancheorganisatie naar voren dat een ticketfonds in tien jaar tijd kan worden opgebouwd en dat dit passagiers dan 50 eurocent extra per vliegticket kost. De ANVR stelt dat dit verreweg de beste oplossing is en dat dit de overheid niets kost.