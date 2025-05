Basketballers Timberwolves verslaan Oklahoma City Thunder in NBA

MINNESOTA (ANP) - De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben de spanning in de finale van de Western Conference teruggebracht. Ze versloegen Oklahoma City Thunder (143-101) en verkleinden de achterstand tot 1-2.

Anthony Edwards maakte dertig punten voor de Timberwolves en pakte negen rebounds. Shai Gilgeous-Alexander, de sterspeler van Oklahoma, maakte slechts veertien punten. "We begonnen veel te rustiger aan de wedstrijd", mopperde Gilgeous-Alexander na de forse nederlaag. "Daarna zijn we nooit meer in de wedstrijd gekomen."

Beide ploegen treffen elkaar maandag (lokale tijd) weer. De ploeg die vier keer wint, speelt de finale van de NBA tegen Indiana Pacers of New York Knicks.