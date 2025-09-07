Wetenschappers maken plastic dat koolstof 'opeet' uit de lucht

Onderzoekers hebben ontdekt hoe ze plastic afval kunnen omzetten in materialen die CO2 uit de atmosfeer kunnen vangen. Het proces zet wegwerpflessen om in koolstofvangers die even goed werken al huidige industriële apparaten.

Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen hebben plastic flessenafval omgevormd tot materialen die actief CO2 uit de lucht halen. Dat kan met een techniek die PET, het plastic van drankflessen, afbreekt tot een nieuwe stof genaamd BAETA. Dit materiaal kan evenveel CO2 per kilo opslaan als gespecialiseerde industriële koolstofvangers.

BAETA werkt ook bij hoge temperaturen tot 170 graden Celsius. Dat maakt het geschikt voor het opvangen van CO2 uit rookgassen van fabrieken. Traditionele koolstofvangers verliezen hun werking al bij 120 graden, waardoor het moeilijker is om ze in te zetten bij bepaalde industriële processen. De stof kan ook CO2 uit gewone buitenlucht halen, vooral wanneer de luchtvochtigheid hoog is.

Eenvoudig proces

Het productieproces is eigenlijk vrij eenvoudig. De onderzoekers knipten gewone plastic flessen in stukjes, spoelden ze af met water en behandelden ze vervolgens met een stof genaamd ethyleendiamine. Er is geen ingewikkelde voorbereiding of dure apparatuur nodig.

Ze demonstreerden ook de schaalbaarheid door een kilogram onbehandeld consumentenafval te verwerken. Dat leverde 800 gram bruikbaar eindproduct op. Het proces werkt zelfs wanneer het PET vermengd is met ander afval zoals papier, aluminium en rubber. Bovendien kan het materiaal tientallen keren worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.