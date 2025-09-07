ECONOMIE
Premier Oekraïne: regeringsgebouw voor het eerst getroffen

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 8:55
bijgewerkt om zondag, 07 september 2025 om 8:58
anp070925035 1
Het hoofdgebouw van de Oekraïense regering is voor het eerst sinds het begin van de oorlog beschadigd geraakt door een Russische aanval, zegt premier Joelia Svyrydenko. Het gaat daarbij om het dak en de bovenste verdiepingen. De premier zegt dat brandweerlieden de brand in het pand proberen te blussen.
Burgemeester Vitali Klytsjko van Kyiv meldde eerder al dat het overheidsgebouw en andere gebouwen in de Oekraïense hoofdstad waren aangevallen. Er zijn volgens hem drie doden en achttien gewonden gevallen.
Volgens Oekraïne viel Rusland in de nacht van zaterdag op zondag ook andere delen van Oekraïne aan. Rusland zou in totaal 13 raketten en 805 drones hebben ingezet. Vanuit de andere gebieden zijn vooralsnog geen meldingen over slachtoffers.
