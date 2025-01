Duitsland gaat meer geld vrijmaken voor Syriërs die terug willen

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland is van plan om een programma uit te breiden waarbij Syriërs die terug willen naar hun thuisland financieel worden ondersteund. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

Op dit moment hebben Syriërs die uit Duitsland willen vertrekken recht op een reiskostenvergoeding van 200 euro en opstartkosten van 1000 euro. Hoe de uitbreiding van die regeling er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk.

De woordvoerder zei wel dat een grootschalige terugkeer van Syriërs op dit moment niet aan de orde is, omdat de situatie in het land daarvoor nog onvoldoende duidelijk is.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is momenteel samen met haar Franse ambtgenoot Jean-Noël Barrot in Syrië. Daar pleiten de twee voor een vredevolle en inclusieve transitie na de val van dictator Bashar al-Assad. De twee ministers hebben later op vrijdag een ontmoeting met de huidige leider van het land, Ahmed al-Sharaa.