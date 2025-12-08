ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

Wetenschap
door Andrei Stiru
maandag, 08 december 2025 om 18:55
bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608
Je kent vast wel de bloedgroepen A, B, AB en O. Maar er bestaan ook zeldzame varianten die bijna niemand heeft. Onderzoekers in Thailand hebben nu zo'n extreem zeldzaam bloedtype gevonden met een genetische variant die nog nooit eerder was beschreven.
Even een korte opfrisser: je bloedgroep wordt bepaald door bepaalde eiwitten op je rode bloedcellen. Heb je het A-eiwit? Dan heb je bloedgroep A. Het B-eiwit? Bloedgroep B. Beide? AB. Geen van beide? Bloedgroep O. Simpel, zou je denken.
Maar de werkelijkheid is een stuk ingewikkelder. Er bestaan namelijk zeldzame tussenvarianten. Eén daarvan heet B(A). Mensen met dit bloedtype hebben voornamelijk het B-eiwit op hun bloedcellen, maar ook een héél klein beetje A-eiwit. Zo weinig dat het vaak over het hoofd wordt gezien.

Nog nooit gezien, tot nu

De onderzoekers ontdekten een nieuwe variant van B(A) door de gegevens van ruim een half miljoen bloedmonsters van patiënten en donors te bekijken. Daarbij vonden ze drie mensen met het B(A) bloedtype: één patiënt en twee bloeddonoren. Toen ze het DNA van deze personen onderzochten, ontdekten ze iets bijzonders. De genetische code die verantwoordelijk is voor deze variant van was nog nooit eerder beschreven in de wetenschap.
Het gaat om een specifieke combinatie van vier mutaties in het gen dat bepaalt welke eiwitten op je bloedcellen komen. Deze unieke combinatie bleek erfelijk: familieleden van de gevonden personen droegen dezelfde genetische variant.
Voor de meeste mensen maakt het niet uit of ze dit bloedtype hebben. Maar bij bloedtransfusies en orgaantransplantaties is het cruciaal om precies te weten welke bloedgroep iemand heeft. Een mismatch kan namelijk levensgevaarlijke reacties veroorzaken. Zeldzame varianten zoals B(A) kunnen voor verwarring zorgen bij standaardtesten, waardoor extra onderzoek nodig is.
Bron: Transfusion and Apheresis Science
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-532166656

5 soorten hobby's die goed zijn voor je zelfdiscipline

Loading