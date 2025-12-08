ECONOMIE
Nieuw onderzoek: je hoeft geen witte baard en dikke buik te hebben om een goede Kerstman te zijn

Wetenschap
door Andrei Stiru
maandag, 08 december 2025 om 18:04
8449451_m
Een rood pak, een witte baard, een ronde buik en een bulderende lach: zo stellen we ons de Kerstman voor. Maar nieuwe wetenschap laat zien dat ook mensen die totaal niet aan dat plaatje voldoen, prima kunnen slagen als professionele Kerstman.
Onderzoekers van Oregon State University spraken met meer dan vijftig professionele Kerstmannen in de Verenigde Staten en hielden een enquête onder bijna 850 anderen. Wat bleek? De mensen achter het rode pak zijn veel diverser dan je zou verwachten.
De wetenschappers ontdekten dat Kerstmannen grofweg in drie groepen vallen. De eerste groep zijn de ‘typische’ Kerstmannen: oudere witte mannen met een echte baard en een flinke buik. Zij voelen zich het hele jaar door ‘Kerstman’ en passen naadloos in het verwachtingspatroon. Dan heb je de ‘semi-typische’ groep. Een dunne Kerstman vertelde kinderen bijvoorbeeld dat hij gezonder is gaan leven. Slim opgelost.

Iedereen kan Kerstman zijn

De derde groep is het meest opvallend: mensen die helemaal niet lijken op de traditionele Kerstman. Denk daarbij aan vrouwen, mensen met een andere huidskleur of iemand in een rolstoel. Toch voelen ook zij zich geroepen tot de rol en maken ze er een succes van.
Dat gaat niet altijd zonder hobbels. Een Afro-Amerikaanse Kerstman kreeg te horen dat een winkel “nog niet klaar was” voor een Kerstman van kleur. Een Kerstman met een lichamelijke beperking gebruikte dan weer een gemotoriseerde scooter tijdens optochten.
Het onderzoek heeft een bredere boodschap. Of het nu gaat om een baan als politieagent, leerkracht of een andere baan waar je je toe geroepen voelt: je hoeft niet per se aan alle standaardverwachtingen te voldoen om te slagen. Als je hart ernaar uitgaat, kun je creatieve manieren vinden om de rol op jouw manier in te vullen.
Bron: Academy of Management Journal
