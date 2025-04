Wetenschappers waarschuwen: zelfs je DNA kan ‘gehackt’ worden

Cybercriminelen kunnen straks misschien niet alleen je bankgegevens stelen, maar ook je DNA hacken. Het klinkt als sciencefiction, maar volgens wetenschappers is dit scenario dichterbij dan we denken.

Een nieuwe studie laat zien dat de technologie die we gebruiken om DNA te onderzoeken gevaarlijk kwetsbaar is voor digitale aanvallen. Het gaat om next-generation DNA sequencing, een technologie die momenteel een revolutie veroorzaakt in de gezondheidszorg. Deze methode wordt gebruikt voor het ontwikkelen van persoonlijke medicijnen, het opsporen van kanker en meer.

Een onderzoeksteam heeft voor het eerst in kaart gebracht hoe hackers misbruik zouden kunnen maken van deze systemen. En de bevindingen zijn zorgwekkend. Het blijkt dat er op verschillende momenten in het proces van DNA-analyse mogelijkheden zijn om data te stelen.

Waarom is dit gevaarlijk?

Het gevaar zit hem niet alleen in het stelen van zeer persoonlijke genetische informatie. Onderzoekers waarschuwen ook voor meer geavanceerde dreigingen, zoals het manipuleren van DNA-gegevens met kunstmatige intelligentie of zelfs het verstoppen van kwaadaardige computercode in synthetisch DNA.

Het onderzoeksteam zegt dat de huidige beveiliging van DNA-technologie nog in de kinderschoenen staat. Er is dringend behoefte aan samenwerking tussen verschillende vakgebieden. Computerwetenschappers, biologen en beveiligingsexperts, groepen die normaal gesproken weinig met elkaar te maken hebben, moeten nu de handen ineen slaan om oplossingen te ontwikkelen.

Verschillende oplossingen

De wetenschappers stellen verschillende oplossingen voor, waaronder beveiligde protocollen voor DNA-analyse, slimme systemen die verdacht gedrag kunnen herkennen en versleutelde opslag van gegevens. Maar bovenal roepen ze op tot meer bewustwording. Want terwijl we steeds meer vertrouwen op DNA-technologie voor onze gezondheidszorg, lopen we het risico dat deze waardevolle gegevens in verkeerde handen vallen.