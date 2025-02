Wondermiddel voor langer leven gevonden: "We zullen gemiddeld 90 worden en veel fitter blijven"

Een stofje waardoor we langer in goede gezondheid leven, het is de heilige graal van de medische wetenschap. Moleculair bioloog Peter de Keizer lijkt er dichtbij.

Hij ontwikkelde het stofje CL04183. Muizen leven er gemiddeld 27 procent langer door. Nu is er het plan om zieke mensen het middel te geven. Ook zijn er in de tussentijd mensen geweest die het bij zichzelf hebben ingespoten, omdat het middel niet gepatenteerd was. "Biohackers heten dit soort figuren", vertelt de wetenschapper van het UMC Utrecht in het AD. "Als je weet hoeveel spul muizen kregen, kan je uitrekenen hoeveel je er als mens van moet gebruiken. Er waren na een tijdje tientallen mensen die mijn spul gebruikten: de een rapporteerde dit als resultaat, de ander dat."

"Het kan Placebo-effect zijn, of misschien waren ze gewoon naar een goeie kapper geweest of hadden ze lang onder de zonnebank gelegen, we weten het niet, we hebben die mensen zelf niet onderzocht. Maar ze rapporteerden goeie dingen. Toch werd ik er ook angstig van. Want het stofje is een sloopkogel. Het haalt weliswaar slechte cellen weg, maar het kan ook dingen stuk maken. Je weet: zelfs water is op een gegeven moment giftig als je er te veel van inneemt.”

Het stofje is al een groot succes bij muizen en apen. Daarom wordt binnenkort gestart met tests bij kankerpatiënten. "Kijk, als het gaat om veroudering kun je niet even een groep 70-jarigen pakken en zeggen: ik geef je iets en als je tachtig bent gaan we kijken hoe het ervoor staat. Dat laten de medicijnwaakhonden gewoon niet toe. En terecht. Dus je moet het testen op mensen met een bestaande ziekte. En in welke ziekte zitten onherstelbaar beschadigde cellen? Kanker. Cellen die maar doorleven terwijl ze ernstig beschadigd zijn en dus schade aanrichten.”

Net als je auto

Een wondermiddel is het niet. "Maar dat we van gemiddeld tachtig naar gemiddeld negentig jaar gaan en dat we veel fitter zullen blijven, ja, dat geloof ik wel.”

"Het is net als met je auto”, aldus De Keizer. "Je laat na een paar jaar een distributieriem vervangen, dan een cilinder, dan je versnellingsbak. Lukt allemaal en toch zijn het na verloop van tijd zoveel dingen bij elkaar dat het hopeloos wordt. Op een gegeven moment is het ook bij mensen vechten tegen de bierkaai. Ik denk dat we op een gegeven moment van gemiddeld 80-82 jaar naar de 90 gaan. De droom is dit: dat we allemaal gezond 90 worden, of nog ouder, en dan dood neervallen. Je kunt alles aan een mens vervangen, er zijn zelfs aanwijzingen dat het spul je geheugen goed houdt, maar je bewustzijn en je hersenen zijn niet te vervangen, nog niet. Dus op een gegeven moment ga je toch een keertje.”

Bron: AD.nl