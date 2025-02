Cannabisgebruik tast werkgeheugen aan, ook lang nadat je bent gestopt

Langdurig en intensief cannabisgebruik heeft blijvende gevolgen voor de werking van het brein, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Wetenschappers van verschillende universiteiten onderzochten ruim duizend jongvolwassenen en constateerden dat vooral het werkgeheugen te lijden heeft onder regelmatig cannabisgebruik.

De onderzoekers maakten hersenscans bij drie groepen: zware gebruikers (meer dan 1000 keer gebruikt), matige gebruikers (10-999 keer) en niet-gebruikers. Wat bleek? Bij zware gebruikers was de hersenactiviteit tijdens geheugentaken duidelijk lager dan bij de andere groepen. Dit effect was vooral zichtbaar in delen van de hersenen die belangrijk zijn voor het werkgeheugen, zoals de voorste hersenschors.

Opvallend is dat deze verminderde hersenactiviteit ook zichtbaar bleef nadat mensen waren gestopt met cannabisgebruik. Dit suggereert dat veelvuldig blowen langdurige effecten kan hebben op de hersenfunctie. De wetenschappers zagen dit effect specifiek bij het werkgeheugen; andere hersenfuncties zoals emotie, taal en motoriek leken niet blijvend aangetast.

Tijdelijk stoppen soms interessant

Het onderzoek toont ook aan dat recent cannabisgebruik directe negatieve gevolgen heeft voor de hersenprestaties. Mensen die kort voor het onderzoek cannabis hadden gebruikt, scoorden slechter op verschillende geheugentesten. De onderzoekers adviseren daarom om voor belangrijke taken, waarbij het geheugen een rol speelt, tijdelijk te stoppen met cannabisgebruik.

Een interessante bijkomstigheid uit het onderzoek is dat mannen en vrouwen verschillend reageren op cannabis. Bij mannen had recent gebruik meer invloed op de motorische functies dan bij vrouwen. De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar deze sekseverschillen.

Goede voorlichting

De bevindingen van de studie zijn relevant voor de volksgezondheidszorg, nu cannabis in steeds meer landen gelegaliseerd wordt. De studie toont vooral het belang van goede voorlichting over de mogelijke langetermijneffecten van intensief cannabisgebruik, vooral als het gaat om het geheugen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1003 jongvolwassenen tussen de 22 en 36 jaar. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad JAMA Network Open.

Bron: JAMA Network Open