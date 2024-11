Heb je winterbanden nodig voor je (elektrische) fiets? Tips voor meer grip zonder geld uit te geven

Met de komst van kou en nattigheid vragen fietsers – en vooral de elektrisch aangedreven wielrijders onder ons – zich af: moet ik winterbanden op mijn tweewieler zetten? Het idee is dat winterbanden meer grip geven bij barre weersomstandigheden. Is zo'n pitstop de moeite waard, of kun je dat geld beter in warme sokken investeren?

Twee typen winterbanden

Om die vraag te beantwoorden, sprak Radar met een woordvoerder van de Fietsersbond. Hij legt uit dat er twee soorten winterbanden bestaan: sneeuwbanden en ijsbanden.

Sneeuwbanden zijn uitgerust met een fijn profiel waar sneeuw wat meer tussen gaat zitten, wat de grip verbetert en ophoping voorkomt. Bovendien is het rubber zachter; dit zorgt voor een kortere remweg.

IJsbanden gaan nog een stap verder: ze hebben spikes of noppen die zorgen voor extra grip op gladde oppervlakken. Deze banden bieden zowel gewone als elektrische fietsers een veilige rit bij winterse omstandigheden, verzekert de woordvoerder.

Een keer per jaar wisselen, net als autobanden?

Toch is er een addertje onder het gras. Winterbanden kun je niet simpelweg monteren in de herfst om vervolgens tot het voorjaar zorgeloos door te fietsen. “Ze zijn echt gemaakt voor speciale omstandigheden. De noppen op ijsbanden slijten bijvoorbeeld heel snel als je er gewoon mee rijdt”, waarschuwt hij. Tegen de tijd dat het echt glad wordt, zijn je banden dan versleten. “Je moet ze echt pas installeren als er daadwerkelijk ijs ligt.”

“Sneeuwbanden kun je nog wel redelijk goed mee rijden als er geen sneeuw ligt”, legt de woordvoerder uit. “Maar je kunt je wel afvragen in hoeverre het nodig is. Zo vaak ligt er geen sneeuw meer in ons land en bij regenachtige dagen heb je ze niet nodig.”

Stadsfietsen

Het verwisselen van banden vaak een onhandig karwei. “Eigenlijk zijn winterbanden alleen makkelijk als je snel je banden kunt verwisselen”, zegt de kenner. “Als je een stadsfiets hebt met versnellingen, dan is het best wel veel gedoe om je wielen of banden te vervangen. Dan kun je misschien beter accepteren dat je een dag niet kunt fietsen.”

Waarom zijn er dan überhaupt winterfietsbanden in de handel? “Heel fanatieke fietsers of mensen met een sportieve fiets hebben er profijt van. Daarbij is nog steeds wel de voorwaarde dat je veel fietst in winterse omstandigheden. Maar voor de gewone fietser is het dus niet nodig. Je zou het kunnen overwegen als we een heel strenge winter hebben, waarbij er wekenlang sneeuw ligt, maar dan moet dat eerst nog weer een keer gebeuren.”

Antisliptips

Wil je toch het winterse weer trotseren zonder winterbanden? Dat kan. De Fietsersbond adviseert om je zadel lager te zetten en wat lucht uit je banden te halen, zodat ze wat zachter zijn. Op die manier heb je net iets meer grip en kun je sneller met beide voeten de grond aanraken als het spannend wordt.