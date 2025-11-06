Deze plug-in hybrides en elektrische auto's hebben de beste 'accugezondheid' (en tips om de slijtage tot het minimum te beperken)

De angst dat de accu van een tweedehands elektrische auto binnen een paar jaar versleten is, blijkt ongegrond. Dat concludeert het Zweedse platform Kvdbil, dat de conditie van de accu’s van ruim 1300 elektrische auto’s en plug-inhybrides onderzocht.

Ongeveer acht van de tien wagens verkeren nog in uitstekende staat. De zogeheten 'state of health, de maatstaf voor hoeveel capaciteit een accu nog heeft ten opzichte van nieuw, bleef in de meeste gevallen boven de 90 procent, zelfs na meerdere jaren gebruik. Volgens de Zweedse krant Göteborgs-Posten toont dat aan dat EV’s een stuk duurzamer zijn dan veel mensen denken.

Kia aan kop

Testleider Martin Reinholdsson verklaart het succes: “Dat komt mede door de geavanceerde koeltechniek van moderne accupakketten en een slimme temperatuurregeling. Dat doorbreekt de mythe dat tweedehands EV’s onbetrouwbaar zijn.”

Wie een gebruikte elektrische auto zoekt, kan volgens Kvdbil het best voor een Kia gaan. Dat merk scoort gemiddeld het best, zowel bij hybrides als volledig elektrische auto’s. Reinholdsson benadrukt wel dat ook rijstijl en laadgedrag cruciaal zijn voor een lange acculevensduur.

Tips tegen accuslijtage

“Zo is het onder andere belangrijk om de auto niet te vaak boven de 80 procent op te laden, hem niet bloot te stellen aan extreme hitte of kou en hem niet te vaak snel op te laden. Houd je je daaraan, dan verliest een gemiddeld accupakket in de praktijk slechts enkele procenten capaciteit per jaar.”

Top 10 beste accu’s van plug-in hybrides:

1. Kia Sportage

2. Kia Optima

3. Volvo XC60

4. Kia Ceed

5. Volvo V60

6. Peugeot 3008

7. BMW 530e

8. Volkswagen Passat GTE

9. BMW X1

10. BMW 330e

Top 10 beste accu’s van elektrische auto’s:

1. Kia EV6

2. Kia e-Niro

3. Tesla Model Y

4. Opel Mokka-e

5. Mazda MX-30

6. Audi Q4 e-tron

7. Fiat 500e

8. Volvo XC40 Recharge

9. Citroën ë-C4

10. Volkswagen ID.4