Bronnen: Amerikaanse militairen mogelijk naar basis Damascus

De Verenigde Staten treffen voorbereidingen om militairen naar een luchtmachtbasis te sturen bij de Syrische hoofdstad Damascus. Dat initiatief maakt deel uit van pogingen een veiligheidspact te sluiten tussen de nieuwe Syrische machtshebbers en Israël, bericht persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

De Amerikanen werken al maanden aan zo'n overeenkomst tussen Israël en Syrië, waar vorig jaar het regime van dictator Assad is verdreven. Een Syrische bron zegt dat Washington de Syriërs onder druk zet om voor het eind van het jaar een deal te sluiten. Dat moet mogelijk al gebeuren voordat de Syrische leider al-Sharaa maandag president Donald Trump bezoekt.

De VS zouden vanaf de basis naleving van zo'n overeenkomst gaan monitoren. De VS hebben er naar verluidt al vliegtuigen laten landen om te kijken of de landingsbaan daar geschikt voor is. De basis, die niet bij naam wordt genoemd, bevindt zich bij gebieden die later deel moeten uitmaken van een gedemilitariseerde zone.