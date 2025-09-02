Zelfrijdende auto's veel veiliger dan menselijke bestuurders, maar er is een belangrijke kanttekening

Zelfrijdende auto's van het merk Waymo zijn veel veiliger dan auto's met menselijke bestuurders. Dat blijkt uit een onderzoek naar 90 miljoen gereden kilometers in vier Amerikaanse steden. Toch is het nog te vroeg om te juichen.

Laten we beginnen met deze belangrijke kanttekening: het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van Waymo. De resultaten moet je dus met een serieuze korrel zout nemen. De studie werd desalniettemin aanvaard voor publicatie in het wetenschappelijke vakblad Traffic Injury Prevention.

Indrukwekkende cijfers

De studie vergeleek ongevalgegevens van volledig autonome Waymo-voertuigen (zonder bestuurder) met die van traditionele auto's in de steden Austin, Los Angeles, Phoenix en San Francisco.

De resultaten zijn opvallend consistent. Zelfrijdende auto's van Waymo hadden 79 procent minder ongevallen met gewonden vergeleken met menselijke bestuurders. Bij ongevallen waarbij airbags werden geactiveerd was de verbetering zelfs 81 procent. Het meest indrukwekkend: bij ernstige ongevallen met zwaargewonden of dodelijke slachtoffers daalde het aantal met 85 procent.

Vooral op kruispunten presteerden de autonome voertuigen goed. Hier zakte het aantal ongevallen met gewonden met 96 procent. Ook kwetsbare weggebruikers profiteerden sterk: ongevallen met voetgangers daalden met 92 procent, met fietsers met 82 procent en met motorrijders eveneens met 82 procent.

Hoe werkt het onderzoek?

De onderzoekers vergeleken niet zomaar lukraak cijfers. Ze zorgden ervoor dat de vergelijking eerlijk was door alleen te kijken naar vergelijkbare situaties: dezelfde type wegen, dezelfde voertuigcategorieën en dezelfde geografische gebieden. Ook pasten ze hun analyse aan voor verschillen in waar precies gereden werd binnen die gebieden.

Het onderzoek bestudeerde drie ernstniveaus van ongevallen. De lichtste categorie omvatte alle ongevallen met gewonden, ongeacht hoe klein. De middelste categorie keek naar ongevallen waarbij airbags werden geactiveerd. De zwaarste categorie richtte zich op ongevallen met ernstige verwondingen of dodelijke slachtoffers.

Kritische noten

Het onderzoek heeft wel wat beperkingen. Alle onderzoekers werken, zoals hierboven reeds vermeld, voor Waymo. Dat het hier dus om een volledig objectief onderzoek gaat, kun je dus al vergeten. Bovendien is het aantal ernstige ongevallen relatief laag (slechts twee gevallen in 90 miljoen kilometer) wat de statistische betrouwbaarheid van die specifieke bevinding beperkt.

Ook rijden auto's van Waymo voornamelijk in gebieden en omstandigheden die het bedrijf zelf heeft geselecteerd. De vraag blijft hoe ze presteren in weer, terrein of verkeerssituaties waarvoor ze niet specifiek zijn geprogrammeerd. Desondanks biedt het onderzoek de meest uitgebreide vergelijking tot nu toe tussen volledig autonome voertuigen en menselijke bestuurders.