Klaas Knot moet geld en perspectief vinden voor Lelylijn

DEN HAAG (ANP) - Klaas Knot moet als gezant van de Lelylijn geld en toekomstperspectief vinden voor de aanleg van de treinverbinding tussen Lelystad en Groningen. De voormalige directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) moet onder meer gaan kijken of de spoorverbinding in meerdere fases kan worden aangelegd en waar alternatieve financiering vandaan moet komen.

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen van Openbaar Vervoer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij samen met de stuurgroep Lelylijn, waar ambtenaren en lokale en regionale politici in zitten, bij Knot is uitgekomen. Onder meer omdat hij "boven de partijen staat". Het eerste advies van Knot moet begin volgend jaar klaar zijn, voor een conferentie over de Lelylijn in januari of februari.

Vooral in de betrokken provincies Flevoland, Friesland en Groningen is veel steun voor de Lelylijn. De kosten voor de treinverbinding worden geschat op ongeveer 13 miljard euro. Het geld dat ervoor was gereserveerd is gebruikt voor andere projecten.