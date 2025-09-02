ECONOMIE
McDonald's-topman: consument keert zich af van Amerikaanse merken

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 16:35
anp020925164 1
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - Steeds meer consumenten keren Amerikaanse merken de rug toe omdat het imago van de Verenigde Staten verslechtert, stelt Chris Kempczinski, topman van hamburgerketen McDonald's. "De uitstraling van de VS is een beetje verbleekt", zei Kempczinski in een gesprek met nieuwszender CNBC.
Volgens hem houdt zijn fastfoodketen bij hoe consumenten wereldwijd naar de VS en het merk McDonald's kijken. De bestuursvoorzitter meent dat McDonald's traditioneel wordt gezien als een iconisch Amerikaans merk. Ook zei hij dat McDonald's, actief in meer dan honderd landen, zich wil blijven richten op het versterken van de merkidentiteit.
Het imago van Amerikaanse merken is mogelijk verslechterd sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump. In Nederland wordt McDonald's vooral door veel mensen geassocieerd met ongezonde fastfood.
