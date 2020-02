“Mark Zuckerberg liet zijn oksels droog föhnen voor hij podium opging”

Naar verluidt liet Mark Zuckerberg zijn oksels droog föhnen voor hij grote speeches moest geven. Dat staat in het nieuwe boek ‘Facebook: The Inside Story’ dat deze maand verschijnt.

Austin Carr van Bloomberg kreeg al inzage in het werk van tech-journalist Steven Levy en schreef over de anekdote. Het is bekend dat de grote baas van Facebook overmatig zweet, zeker op belangrijke momenten. Toch vraagt woordvoerder Liz Bourgeois zich af of het echt is gebeurd: “Ik betwijfel of dit waar is. En zelfs áls het waar is, dan zou het op verzoek van het communicatieteam zijn geweest. Iedereen die weleens een grijs T-shirt heeft gedragen, snapt waarom.”

Volgens Carr wordt een beeld geschetst van Zuckerberg als iemand “die het midden houdt tussen een naïef genie en een robotachtige, onethische roversbaron”. Ondertussen “wordt Zuckerberg verteerd door zijn publieke imago”. Maar dat heeft hij toch vooral aan zijn eigen oneindige honger naar macht en geld te danken.